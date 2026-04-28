El sorpresivo candidato que suena para ser DT de la Selección Colombia

El futuro de Néstor Lorenzo es otra de las incógnitas que tendrá la Selección Colombia luego del Mundial 2026. En horas recientes han puesto a un nuevo candidato a reemplazar al DT argentino.

Según AS Colombia, sorpresivamente, Alejandro Restrepo es otro de los nombres que la FCF piensa para el DT de la mayor. El DT colombiano viene de salir del DIM y desde ahí ha sonado para varios clubes.

En la Liga BetPlay ya han puesto a Alejandro Restrepo en clubes como Millonarios, Atlético Bucaramanaga; y en Perú sería candidato para Universitario de Perú.

Con menos de dos meses para el arranque del Mundial, es probable que Restrepo espere sin club para dejar abierta la puerta a la posibilidad de ser el nuevo DT de la Selección Colombia.

Desde Reinaldo Rueda en el 2022, la Selección Colombia ha tenido entrenadores extranjeros. La FCF esperará hasta ver el desempeño de la Selección Colombia en el Mundial para decidir.

El sueldo de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

Como DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo tiene un salario anual de 24 millones de dólares. Está lejos de ser el mejor pagado, pero si hace un buen Mundial, el técnico también pedirá un salario superior ya sea a Colombia o al equipo que decida ir.

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Néstor Lorenzo ha dirigido a la Selección Colombia en un total de 44 partidos, entre amistosos y oficiales. El estratega estará en su primer Mundial como entrenador, con un promedio de 26 victorias, 11 empates y 7 derrotas. Su contrato caduca oficialmente después del Mundial 2026.

Alejandro Restrepo – DT del DIM 2026.

En resumen

Alejandro Restrepo es el candidato de la FCF para reemplazar a Néstor Lorenzo .

es el candidato de la FCF para reemplazar a . El contrato de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia finaliza tras el Mundial 2026 .

con la Selección Colombia finaliza tras el . Néstor Lorenzo percibe un salario anual de 24 millones de dólares como director técnico.