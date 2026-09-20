Embajadora de Nigeria habló tras la caída con Colombia en Mundial Femenino Sub-20: “Fue desafortunado”

Conoce los detalles de las declaraciones de la Embajadora de Nigeria tras la derrota frente a Colombia en el Mundial Femenino Sub-20.

Ni los personajes diplomáticos se aguantaron y hablaron sobre el tema. La Selección Colombia Femenina Sub-20 derrotó a Nigeria en cuartos de final del Mundial de la categoría y no solo dio otra gran sorpresa, también hizo que Chioma Ohakim, Embajadora de Nigeria en Polonia, hablara del tema.

Había que saber sufrir y Colombia lo supo hacer. Un tiro en el palo de Janet Akekoromowei al minuto 19 del primer tiempo y un disparo de Tumininu Adeshina que desvió de gran manera la arquera Luisa Agudelo fueron el preámbulo perfecto para la sorpresa que estaba por venir.

La árbitra María Ferrieri dio cuatro minutos de adición en el segundo tiempo y cuando muchos pensaron que la definición por penaltis iba a llegar, apareció Valerin Loboa para marcar el 1-0 final. Nigeria quedó eliminada con la Selección Colombia Femenina Sub-20 en cuartos de final y una de las primeras voces que rompió el silencio fue Chioma Ohakim. ¿Qué dijo?

“Fue desafortunado”: Embajadora de Nigeria sobre la derrota con Colombia

Chioma Ohakim, Ortegón y Loboa. (Foto: Getty)

“El resultado fue desafortunado porque jugaron con el corazón. Todos los que vieron el partido pueden dar fe de su determinación y deseo de llegar a las semifinales. Los nigerianos en Polonia están muy orgullosos de sus esfuerzos”, afirmó la Embajadora de Nigeria en Polonia sobre la derrota con la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20.

Esto dijo la heroína Colombia para clasificar a las semifinales del Mundial Femenino Sub-20

Luego de marcar el gol para que la Selección Colombia clasificara a las semifinales del Mundial Femenino Sub-20, Valerin Loboa confesó que “solo tenía ganas de llorar, peor muy agradecida con Dios porque él sabe cuantas veces lloré para que llegara un momento tan especial como este para mí y para todo el colectivo”.

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