En Nigeria no pueden creer la derrota con Colombia en Mundial Femenino Sub-20: “No se dejen desorientar”

Tuvieron que pasar 16 años para que la Selección Colombia Femenina volviera a una semifinal del Mundial Sub-20 y tal es el asombro por la agónica victoria que en Nigeria siguen sin poder creerlo. “No subestimaron”, dijeron.

Todo estaba escrito para que Nigeria le pasara por arriba a Colombia, ya que en 38 minutos de juego tuvieron opciones claras de anotar con Janet Akekoromowei y Tumininu Adeshina. El palo y la arquera Luisa Agudelo, responsables de mantener el 0.

Quedaban dos minutos por jugar de los cuatro del tiempo de reposicion que dieron en el segundo tiempo cuando empezó una obra de arte en el Mundial Sub-20 Femenino. Juan Ortegón recuperó la pelota, Isabel Weiner filtró el pase y Valerin Loboa facturó a pesar de que en un primer intento la arquera Christiana Uzoma le paró el remate. Victoria 1-0 de la Selección Colombia y el asombro iba a llegar en Nigeria en 3, 2, 1…

“No subestimaron”: Desde Nigeria por la derrota con Colombia en el Mundial Sub-20 Femenino

Kafayat Mafisere y jugadoras de Colombia. (Foto: Getty)

“Todos los nigerianos que vieron el partido vieron que no se guardaron nada. No subestimaron a las colombianas y ciertamente no jugaron con ningún tipo de complejo. Es un partido que podrían haber ganado fácilmente si hubieran podido convertir algunas de las numerosas oportunidades que crearon, pero eso es el deporte. Por favor, no se dejen desorientar por el resultado”, afirmó Emmanuel Ikpeme, secretario general interino de la Feración Nigeriana de Fútbol.

El rival de la Selección Colombia en las semifinales del Mundial Sub-20 Femenino

Una vez más, no partirá como a favorita, pero… Cuando los relojes del mundo marquen que son las 11:30 A.M. (hora colombiana) del miércoles 23 de septiembre, la Selección Colombia jugará contra Corea del Norte una de las dos semifinales del Mundial Femenino Sub-20. La otra semifinal la jugarán Italia y España a las 8:00 A.M. del mismo día.

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