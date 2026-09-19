No fue al Mundial 2026 y ahora es el primer convocado de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo ya tiene a su primer convocado en la Selección de Ecuador y los hinchas lo aplauden.

Marcelo Gallardo ya empieza a dar noticia entre los hinchas ecuatorianos y sorprender a los hinchas con sus primeras decisiones. El ‘Muñeco’ todavía no revela toda su lista oficial en ‘La Tri’, pero ahora fue un jugador el que confirmó que lo convocan.

Fue en sus mismas cuentas oficiales que ‘Cheche’ Arroyo reveló que ahora fue convocado por la Selección de Ecuador para jugar los partidos amistosos en Asia. El jugador publicó una foto usando la camiseta tricolor con el mensaje: “Dios lo hizo”.

Con esto se confirma que Arroyo se convierte en el primer convocado de Gallardo para este nuevo ciclo en la Selección de Ecuador. Debido a que, Arroyo no venía contando para Beccacece y con Gallardo se le vuelven a abrir las puertas del equipo nacional.

Se espera que ya en las próximas horas se anuncie la lista de convocados de la Selección de Ecuador para vivir este nuevo reto en el equipo nacional. Algunos nuevos nombres aparecerían en el listado del entrenador, puesto que, varios futbolistas se han lesionado.

Keny Arroyo confirmó su convocatoria. (Foto: Cheche Arroyo)

Para ‘Cheche’ Arroyo es una convocatoria absolutamente justa. El joven jugador ecuatoriano viene brillando en Brasil y siendo de lo mejor en cancha con un Cruzeiro que también lo ve como una estrella. El ecuatoriano incluso sonó para ventas a Europa.

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Los números de Keny Arroyo en esta temporada

Keny Arroyo en esta temporada ha jugado un total de 43 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 7 goles y ha dado 3 asistencias, sumando en cancha más de 2.600 minutos. El ecuatoriano, evidentemente, ha sido muy regular en toda la temporada.

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