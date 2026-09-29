Uno de los descartados de la Selección Colombia le envió contudente mensaje a Néstor Lorenzo

Uno de los jugadores descartados de la Selección de Colombia no descarta volver a la 'Tri' y le envía un mensaje a Néstor Lorenzo.

Uno de los jugadores que ha sido descartado de la Selección de Colombia en el último tiempo ha sido Nelson Deossa. El volante del Betis se quedó fuera del Mundial y de la última lista, aún así le manda un mensaje a Néstor Lorenzo.

“Sí, obviamente el deseo y el sueño de poder representar a mi país está intacto, la verdad es que es algo que no se puede ocultar. Yo me vengo preparando de la mejor manera, vengo haciendo las cosas bien, creo yo que últimamente, en esta nueva temporada, he venido con un crecimiento inmenso”, le dijo Deossa a El Correo.

Y agregó: “Yo me preparo para que el día que me llegue la oportunidad no soltarla, no desaprovecharla y nada, enseñarle siempre lo mejor ahorita a los que están y, obviamente, estaré atento y preparado para mi llamada”.

Nelson Deossa arrancó como titular y destacado del Betis de España en la presente temporada europea, club que está peleando los puestos estelares, por lo que a algunos le sorprendió su ausencia.

En la Selección Colombia, los volantes que le ganan la pulsada son Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y hasta James Rodríguez. El jugador espera regresar a las listas del mes de noviembre.

El contrato de Nelson Deossa con el Real Betis

Deossa todavía tiene un largo contrato con el Real Betis, puesto que, el colombiano firmó un acuerdo hasta la temporada 2030. Tiene un valor de mercado de 9 millones, pero las polémicas fuera de la cancha y los pocos minutos en cancha invitaron a pensar en su salida.

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