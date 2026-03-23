Falcao, Santa Fe, América: Los mensajes de condolencias tras el fallecimiento de Santiago Castrillón

En horas de la noche del domingo 22 de marzo de 2026 Millonarios confirmó la lamentable noticia de la muerte de Santiago Castrillón. El juvenil del equipo sub-20 se desvaneció en un amistoso y pese al esfuerzo de los médicos, no pudo resistir y recuperarse.

Millonarios confirmó su fallecimiento con un triste comunicado y después de esto llegó un comunicado: “A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos“, escribió el club.

Ante este lamentable hecho, equipos como Santa Fe o jugadores como Falcao empezaron a mandar mensajes: “Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios. Hoy el fútbol está de luto y nos unimos para acompañar a toda su familia”, escribió Santa Fe.

Potr otro lado, el histórico Radamel Falcao también dejó mensajes para la familia del jugador: “Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba”, publicó el ‘Tigre’ en sus cuentas oficiales.

Otros clubes como América de Cali y algunos más del fútbol colombiano también dejaron sus condolencias para este duro momento que atraviesa la familia y todo Millonarios: “América de Cali lamenta el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios FC. Acompañamos a sus familiares, seres queridos y a toda la institución en este difícil momento”, fue el escrito del club.

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El mensaje de la Selección Colombia a Santiago Castrillón

La cuenta oficial de la Selección Colombia también dejó un mensaje para la familia de Santiago Castrillón por este lamentable suceso: “La Federación Colombiana de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, joven futbolista de Millonarios FC que recientemente se unió a la convocatoria de la Selección Colombia Sub-19”, escribió la FCF.