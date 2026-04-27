Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fabián Bustos

Fabián Bustos recibiría una nueva oferta para dejar Millonarios en este momento

Fabián Bustos sigue sumando ofertas para dejar Millonarios. El DT tiene contrato hasta finales de 2026; pero podría salir.

Fabián Bustos es el nombre que más preocupa a la hinchada de Millonarios en los últimos días. El ‘Toro’ tiene contrato hasta finales de 2026, pero hay un gran interés de Universitario por “recuperarlo” y que deje Colombia. Ahora el entrenador tendría una nueva oferta.

Según la revelación de Gustavo Peralta en Perú, Fabián Bustos recibiría una nueva oferta de Universitario en estas horas. El DT sigue gustando al equipo ‘Crema’ que ya fue rechazado en 2 ocasiones hace poco, pero volverían a pujar por su contratación.

Universitario vivió grandes momentos con Fabián Bustos y salieron campeones en el 2024. El entrenador argentino dejó un grato recuerdo en equipo y dirigencia y por eso lo quiere volver a fichar. El entrenador tiene contrato con Millonarios y por eso aún es difícil su salida.

Además, el propio Fabián Bustos le dejó claro a Universitario y a su gente, que en este momento su prioridad es Millonarios. No obstante, nuevamente desde Perú le mandarán una oferta e insistirán por su fichaje antes del Mundial 2026 y hacerlo realidad en estos días.

En Millonarios también se viven horas de “tensión” por este importante trabajo de Universitario para fichar al entrenador. Puesto que, en caso de que se vaya sería cambiar nuevamente de DT en este semestre, después del paso de Hernán Torres a comienzos de año.

Los números de Fabián Bustos en Millonarios

Ver también

La figura de Colombia Sub-17, José Escorcia, interesa a dos equipos de la Premier League

Fabián Bustos con Millonarios ha dirigido un total de 17 encuentros entre todas las competencias. El DT ha ganado 9 partidos, empatado 3 y tan solo ha perdido 5 encuentros. Tiene al equipo ‘Embajador’ peleando en Copa Sudamericana y buscando los play-off del campeonato.

Encuesta

¿Qué debe hacer Fabián Bustos?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • Fabián Bustos tiene contrato vigente con Millonarios hasta finales del año 2026.
  • El club Universitario de Perú busca fichar al entrenador argentino por tercera ocasión.
  • El DT registra 9 victorias, 3 empates y 5 derrotas en 17 partidos dirigidos.
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones