El DT que podría reemplazar a Fabián Bustos en Millonarios

El interés de Universitario de Deportes de Perú por Fabián Bustos es real, y aunque la cláusula de salida del DT lo mantiene atado a Millonarios, el club de Bogotá ya piensa en una variante. Millonarios ya piensa en una alternativa para el banquillo.

Según medios locales, Alejandro Restrepo es uno de los nombres en carpeta de Millonarios para reemplazar a Fabián Bustos. El club confía en el que el DT cumpla su contrato por lo menos hasta junio, pero se cuidan por si la U paga la cláusula de salida.

Alejandro Restrepo viene de ser despedido del Deportivo Independiente Medellín por malos resultados pero ya estaría con posibilidades de seguir en la Liga BetPlay.

Millonarios por su parte viene de perder contra América de Cali y se aleja de la clasificación a los play offs del torneo. Es poco probable que Universitario espere a Fabián Bustos hasta junio.

Universitario de Deportes despidió a Javier Rabanal y rápidamente pensó en Fabián Bustos, el ex Barcelona, Santos entre otros ganó los dos torneos cortos 2025 además del campeonato local, superando a su rival Alianza Lima.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Alejandro Restrepo – DIM Copa Libertadores. Foto: Getty.

En resumen