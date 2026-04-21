La fortuna que le dejaría Fabián Bustos a Millonarios si se va del club

Una noticia que sacude a Millonarios este martes, y es que trascendió que Fabián Bustos está en planes de Universitario de Deportes de Perú. En lo deportivo la salida sería un trajín en plena competencia pero en lo económica dejaría una suma considerable.

Para que Universitario termine el contrato de Fabián Bustos con Millonarios, el club peruano deberá pagar 500 mil dólares. El DT argentino tiene contrato por una temporada con los de Bogotá.

Pese al interés y al cariño que tiene Fabián Bustos con Universitario, la respuesta del DT argentino fue que tiene la intención de respetar su contrato con Millonarios. El entrenador está buscando clasificar a los play offs de la Liga BetPlay.

Universitario de Deportes despidió a Javier Rabanal y rápidamente pensó en el entrenador con el que ganó los dos torneos cortos 2025 además del campeonato local, superando a su rival Alianza Lima.

El desenlace de los playoffs de la Liga BetPlay podría ser determinante para la continuidad del argentino. En Ecuador ha sido campeón con Barcelona y Delfín, también ha sonado para selecciones y clubes de Argentina.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Fabián Bustos – Universitario de Perú campeón.

En resumen