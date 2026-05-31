La decisión del Arsenal con Cristhian Mosquera luego de su error en la final de la Champions League

Christian Mosquera cometió el penal del PSG contra el Arsenal en la final de Champions League y el club inglés tomó una decisión.

Christian Mosquera sin duda fue uno los señalados de la derrota del Arsenal tras perder la final de la UEFA Champions League contra el PSG luego de cometer la falta penal que terminó en el 1-1. Ahora desde Europa dan a conocer la decisión de los ‘gunners’ con el defensor.

Pese a las críticas de los hinchas, el Arsenal no tiene intención de ‘castigar’ a Mosquera vendiéndolo o quitándole la relevancia en el equipo. Para Mikel Arteta, Mosquera es uno de los jugadores importantes.

El defensa central sub 21 viene de un golpe anímico tras ser excluido de la lista de la Selección de España para el Mundial, esto pese a que desde la Selección Colombia sí lo tenían en planes.

A su corta edad, Christian Mosquera es uno de los zagueros de mejor rendimiento en la Premier League. El Arsenal pagó 14 millones de euros al Valencia CF de España.

Ahora el Arsenal podría venderlo en 40 millones de euros al menos, pero con la posible salida de Piero Hincapié, es improbable que los campeones vendan a dos centrales en el mismo mercado.

Colombia y Mosquera, singular caso en la Federación

Como contamos en BOLAVIP, desde el entorno de Cristhian Mosquera defienden que hasta inicios del año 2025 nadie de la Federación Colombiana se puso en contacto con el jugador. No se dieron pasos formales para intentar convencerle de elegir al combinado cafetero sobre España de cara al futuro.

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Christian Mosquera – Arsenal vicecampeón de Champions.

En resumen