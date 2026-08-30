Gustavo Puerta sería comprado por un equipo y luego ser vendido a otro

El volante colombiano Gustavo Puerta aún no tiene su futuro resuelto, pero no por falta de ofertas para esta temporada.

Gustavo Puerta tiene poco más de dos días para decidir su futuro o seguirá en Racing de Santander. El club español lo quiere mantener en su plantel pero el colombiano recibió una nueva oferta.

Según Pipe Sierra, Evangelos Marinakis, dueño del Olympiacos le ofrece ficharlo este año y para la próxima temporada venderlo al Nottingham Forest, club al que Puerta quiere ir.

El magnate griego es dueño de ambos equipos, sin embargo las decisiones deportivas se manejan de forma independiente, por lo que si en la Premier League no lo buscan, no ofertarían.

Olympiacos es el único club que está dispuesto a pagar completo los 25 millones de dólares de su cláusula de salida, en lo deportivo en el Nottingham Forest no lo ven como prioridad.

Gustavo Puerta tendrá que analizar esta nueva propuesta rápidamente ya que el mercado de fichajes cerrará el lunes 31 de agosto a las 23h59. Caso contrario se quedará en Racing de Santander hasta diciembre.

Puerta se puede quedar en España

Por otro lado, Gustavo Puerta se podría quedar en España y terminar este semestre con el Racing. Quedan pocos días de mercado, la operación no avanza a gran velocidad, y si no se concreta, el jugador tiene contrato con Racing. La hinchada ya le ha pedido que se quede.

Publicidad

Gustavo Puerta – Racing. Foto: Getty.

En resumen