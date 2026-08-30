Radamel Falcao sigue sin equipo pero sin retirarse oficialmente, mientras tanto hay un equipo que lo tendría en planes para Europa.

Radamel Falcao no ha hecho oficial la decisión de retirarse, por lo que el delantero colombiano podría enfrentar una última temporada en actividad. En el cierre del mercado, rumores lo ponen de regreso a Europa.

Según medios locales, el Real Murcia de la segunda división de España está interesado en el fichaje del delantero ahora que se encuentra como agente libre.

Radamel Falcao está residiendo en Panamá, con los rumores del interés del San Francisco FC descartados ya por ambas partes. Falcao quería seguir en Millonarios pero no fue posible por temas fiscales.

Falcao ya sabe lo que es jugar en España tras haber sido uno de los goleadores del Atlético de Madrid durante años, sumado a un fugaz paso por el Rayo Vallecano.

El fichaje sería poco probable salvo que las partes se pongan de acuerdo pronto ya que el mercado de fichajes de España cierra en la noche del 31 de agosto, es decir en poco más de un día.

El valor de mercado de Radamel Falcao

Radamel Falcao ahora mismo tiene un valor de mercado de 50 mil dólares y como está libre en el mercado de fichajes, cualquier equipo que lo quiera comprar debe acordar solo su salario. En algunas Ligas, el mercado de fichajes está por cerrar.

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Rayo Vallecano – Falcao, último paso por Europa.

En resumen