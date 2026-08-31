Tras la salida de Alfredo Arias; revelan el máximo candidato para ser el nuevo DT de Junior, y es una sorpresa para todos.

Este lunes 31 de agosto de 2026 se confirmó que Alfredo Arias se marcha de Junior tras los malos resultados de estos meses. El entrenador deja atrás un ciclo exitoso y es por eso que a los hinchas acaba sorprendiendo cuál es el candidato para reemplazarlo.

El principal candidato a ser DT de Junior

De acuerdo a diferentes informaciones, el principal candidato para ser el nuevo DT de Junior es Sebastián Viera. El ex jugador del ‘Tiburón’ y ahora entrenador es el elegido Fuad Char para iniciar este nuevo ciclo en el equipo de Barranquilla, en una sorpresiva decisión.

Aunque Viera es un “hijo de la casa” por su trayectoria como jugador en Junior (12 años vistiendo los colores) es totalmente sorpresivo que el bicampeón del fútbol colombiano vaya por un entrenador “sin experiencia” para terminar esta parte de la temporada.

Viera es un histórico arquero de Junior. (Foto: GettyImages)

En las próximas horas podría concretarse el regreso de Viera a Junior. Son horas claves en el club, que ahora mismo está negociando con también otros importantes entrenadores como Jorge Luis Pinto y Julio Comesaña, para ya tener su nuevo DT en el siguiente partido.

Los números de Sebastián Viera como DT

Como DT, Viera solo tiene una experiencia y fue en Real Cartagena. Con el club de la segunda división del fútbol colombiano, Viera dirigió un total de 39 partidos entre todas las competencias, desde 2024, y alcanzó 22 victorias, 7 empates y 10 derrotas.

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En síntesis: