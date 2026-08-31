Aunque salieron a criticarlo: Daniel Muñoz revela los motivos para fichar por el Nottingham Forest

Muñoz ya confesó por qué eligió al Nottingham Forest como su nuevo equipo. Fue muy criticado por los hinchas por esta decisión.

Daniel Muñoz protagonizó uno de los grandes movimientos de mercado, después de que el jugador colombiano se fuera al Nottingham Forest. El lateral de la Selección Colombia sonó para varios equipos de la Premier League, pero eligió irse con el equipo de Glasner.

Muñoz estuvo cerca de clubes como Everton y también sonó para Chelsea, pero eligió al Forest. Con Nottingham, el jugador colombiano ya podría tener su debut en la siguiente jornada de la Premier League y demostrar que es una buena decisión.

El ex jugador de Crystal Palace reveló al canal de Nottingham Forest en que basó su decisión. Para el jugador pesó la relación con Glasner, pero también los objetivos que el club le mostró tener a largo plazo. El futbolista ya tiene 30 años y tenía que dar un paso de seguridad.

“Es un club que ha luchado mucho en los últimos años, que ha competido al máximo nivel y llegó a las semifinales de la Europa League. Creo que tiene objetivos aún mayores para el futuro; eso es precisamente lo que me gusta del Forest y la razón por la que decidí venir aquí”, reveló Muñoz sobre su llegada al Forest.

Daniel Muñoz fue figura en el Mundial. (Foto: GettyImages)

Muñoz también tuvo un Mundial muy bueno con la Selección Colombia y por eso muchos hinchas acabaron sorprendidos porque el colombiano eligió a este equipo y no dio un “salto de calidad”. Sin embargo, a nivel Premier el jugador está dando un gran salto de equipos.

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El nuevo sueldo de Daniel Muñoz en su equipo

En su nuevo equipo, Daniel Muñoz cobraría un sueldo superior al os 3 millones de euros. Esto supera lo que ganaba antes en el Palace, donde percibía un salario cercano a los 2.7 millones al año. El lateral colombiano firmó un contrato hasta la temporada 2029.

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