El histórico Carlos Bacca ya tiene nuevo equipo y es uno de los grandes de Colombia

Carlos Bacca definió su futuro profesional tras varias semanas de rumores, el delantero colombiano se queda en la Liga BetPlay.

Carlos Bacca era otro de los nombres importantes de la Liga BetPlay que tenían que definir su futuro. Junior lo pierde, y el delantero tiene nuevo equipo en la primera de Colombia.

Deportivo Cali es el nuevo equipo de Carlos Bacca para el segundo semestre del año. El delantero podría firmar su último gran contrato a los 39 años antes del retiro profesional.

No era la única oferta que tenía, en Junior de Barranquilla veían con buenos ojos su renovación mientras que también tuvo el interés del Cúcuta Deportivo de la primera división.

En este primer semestre apenas jugó 7 partidos y anotó dos goles, reduciendo progresivamente la cantidad de partidos. En el 2025 jugó apenas 20 encuentros en todo el año.

Carlos Bacca es un referente de Junior, ganando cinco títulos con el club en dos ciclos. En Europa suma títulos con el AC Milan de Italia y los españoles Sevilla y Villarreal.

Los fichajes de Junior de Barranquilla 2026

Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios, Alfredo Morelos, Juan David Ríos, Kevin Pérez, Jean Carlos Pestaña, Mauro Silveira, son los refuerzos de Junior para la presente temporada.

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Carlos Bacca- Junior de Barranquilla.

En resumen