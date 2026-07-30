Atlético Nacional va por dos jugadores más por pedido de Lucas González

Los refuerzos en Atlético Nacional aún no paran y hay dos jugadores que son de interés del club, dicho por Lucas González.

Atlético Nacional aún no cierra su mercado de fichajes y, con algo de sorpresa, su entrenador Lucas González habló sobre dos jugadores que quisiera tener en el club. Andrés Reyes y Elías Cabrera son dos jugadores que el DT confirmó que le gustaría tener.

Rompiendo el hermetismo que hay normalmente en el mercado de fichajes, el entrenador tuvo elogios para ambos, mientras tanto los medios adelantan que ambos jugadores ya negocian con el ‘Verdolaga’.

“Andrés Reyes es un excelente jugador, salió de acá, fue formado acá, jugó con Alexis. Desde el punto de vista, no solo de fútbol, sino personal, también tenemos una muy buena referencia. Es un jugador que está en carpeta; necesitamos un central sobre todo que, si llega, sea muy fuerte en los juegos defensivos. Él es una opción”, dijo sobre el defensor central.

“Elías es un muy buen futbolista y un gran chico, estuvo con nosotros allá en Central Córdoba en el tiempo que estuvimos allá. Es un chico al que le entregaron la ‘10’ de Vélez siendo muy joven y eso no pasa con muchos futbolistas en un club tan grande. Tiene mucha calidad; es un jugador que perfectamente podría jugar en Atlético Nacional y esperemos a ver si puede ser una opción”, finalizó.

Andrés Reyes dejó Atlético Nacional en el 2019 rumbo a Estados Unidos y ahora siete años después podría regresar. Su actual club es el New York Red Bulls con cerca de 90 partidos.

Elías Cabrera por su parte juega tres temporadas en Vélez Sarsfield y luego pasó a Tigre, a sus 23 años tendría su primera experiencia en el exterior. El club de Liniers sigue siendo dueño de sus derechos deportivos.

Publicidad

Elías Cabrera – Tigre de Argentina.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

En resumen

Atlético Nacional aceleró las gestiones en el mercado de pases por pedido expreso de su entrenador Lucas González de cara al segundo semestre de la temporada 2026.

por pedido expreso de su entrenador Lucas González de cara al segundo semestre de la temporada 2026. El director técnico confirmó que busca la llegada del defensor central Andrés Felipe Reyes y el mediocampista argentino Elías Cabrera para reforzar la columna vertebral del equipo.

y el mediocampista argentino para reforzar la columna vertebral del equipo. La directiva ‘verdolaga’ entabló conversaciones para cerrar ambas incorporaciones antes del inicio de las fases definitivas en la competencia local.