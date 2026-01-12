Jhon Arias dejaría Wolverhampton y la Premier, por este gigante de Brasil: “Negociaciones avanzadas”

Jhon Arias no tuvo el mejor rendimiento en la Premier League, aunque su voluntad siempre fue la de llegar a Inglaterra y vivir el gran sueño europeo. El colombiano casi no tuvo oportunidades en el Wolverhampton y ahora se mete en planes de un gigante de Brasil.

Diferentes reportes en Brasil informan que Jhon Arias es fuerte opción para reforzar a Palmeiras en este mercado de fichajes. El jugador colombiano interesa y mucho al ‘Verdao’ que tendría conversaciones con el entorno del futbolista y con los Wolves.

Arias dejaría la Premier League, donde ahora mismo está peleando descenso para llegar a Brasil a un candidato a pelear por todo. En la última temporada, Palmeiras se quedó muy cerca de la Copa Libertadores y del Brasileirao, pero no pudo conseguir los mejores resultados.

Ahora Jhon Arias también le daría un golpe a Fluminense, club con el que hizo historia, ya que se iría a un rival directo del ‘Flu’. Durante el mercado, el colombiano también sonó con mucha fuerza para ser nuevo fichaje de Flamengo, pero finalmente esto no se daría.

Jhon Arias apenas tiene minutos en Inglaterra. (Foto: GettyImages)

Para Arias también pasa a ser muy importante sumar minutos y jugar con cualquier equipo pensando en llegar bien al Mundial de 2026. De ahí que, el extremo no ve con malos ojos hacer el movimiento y dejar Europa, pese a su corto plazo por el ‘Viejo Continente’.

Los números de Jhon Arias en la Premier League

En lo que va de temporada, Jhon Arias jugó con Wolverhampton, un total de 23 partidos entre todas las competencias. El colombiano marcó 2 goles y solo dio 1 asistencia. Lleva en cancha poco más de 1.300 minutos, siendo muy irregular en el primer semestre.

El valor de mercado de Jhon Arias

Actualmente, Jhon Arias tiene un valor de mercado de 15 millones de dólares, cifra muy alcanzable para los equipos brasileños que lo quieran fichar. Las siguientes semanas son claves, ya que el mercado se cierra hasta finales de enero. No parece que los Wolves se vayan a interponer a su salida.

