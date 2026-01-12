El brutal cruce de Johan Mojica con un hincha español: “No eres mi papá”

Johan Mojica se volvió viral en redes sociales después de protagonizar un viral cruce contra un aficionado del Mallorca. El equipo sumó su segunda derrota consecutiva y de a poco se complica con la posibilidad de descender en España al estar ya en el puesto 17.

Ante esta nueva derrota y el cúmulo de malos resultados, los aficionados fueron a reclamar a los jugadores, donde se hizo viral un choque entre el colombiano, Johan Mojica, y un aficionado, que le estaba haciendo fuertes reclamos y gritando al jugador.

Las fuertes palabras y el tono del español enojaron a Mojica que respondió con todo: “Yo soy un señor y nunca te he gritado. Yo soy un señor como tu padre. Yo no voy a permitir que usted venga acá y me grite así, porque usted no es mi papá, y ni mi papá me grita así. Vos no me alzas la voz así“, respondió el jugador de la Selección Colombia.

Cuando Mojica demostró estar “harto” de los reclamos del aficionado y del tono autoritario en que los hizo, el hincha bajó la “guardia” y trató de apaciguar el ambiente. Varios aficionados que estaban grabando dicho momento quedaron impactados.

Otro hincha del Mallorca que estaba en las inmediaciones de la discusión reclamó al colombiano: “Ni se te ocurra levantarle el dedo al niño, gilipo… Me cago en tu p… madre“, arremetió. Mojica evidentemente no lo escuchó, ya que centró su atención en el primer aficionado.

Los números de Johan Mojica en esta temporada

Mojica, de ya 33 años, en esta temporada con el Mallorca lo ha jugado prácticamente todo. Lleva 19 partidos en La Liga y ha dado 3 asistencias. El lateral colombiano suma en cancha ya 1.489 minutos y tiene contrato hasta finales de la temporada 2027.

