Barcelona SC – Emelec: Por este motivo confiscaron la taquilla del Clásico del Astillero

Barcelona le ganó a Emelec en el Clásico del Astillero en lo que fue una fiesta en el Monumental, sin embargo como reveló el propio César Farías, les confiscaron su taquilla. Desde la prensa ya revelaron los motivos y quién fue el responsable del mismo.

Según Radio Caravana, la taquilla de Barcelona vs. Emelec fue confiscada por el SRI debido a las cifras millonarias que el club le adeuda a la institución. No hay cifra exacta pero se estima que lo recaudado supera los 1.5 millones de dólares, aunque es poco probable que hayan confiscado la totalidad.

No es la primera vez que la entidad tributaria retiene valores de Barcelona, en octubre 2025 el SRI comunicó a la FEF que debe retener valores por una deuda de más de 650 mil dólares, sumado a un porcentaje de interés.

“Los motivos no lo sé, no son noticias agradables. Lo único que les digo, como decía Maradona, es que la pelota no se mancha y te da la posibilidad de enfrentar a los poderosos. Le tienen que aflojar un poquito porque hay muchas familias que dependen de este club”, expresó Farías durante la conferencia posterior al partido.

Desde noviembre pasado una orden judicial se emitió a favor del SRI para que la FEF retenga recursos de Barcelona SC hasta completar un monto cercano a los 400.000 dólares. Este ‘castigo’ se aplicará solo a los ingresos por ventas de entradas.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Barcelona le ganó a Emelec y ahora le quitaría otro fichaje a Liga de Quito

En resumen