Liga de Quito volvió a perder y estos serían los sacrificados de Tiago Nunes

Liga de Quito volvió a quedarse sin puntos en la tercera fecha de la LigaPro y ya con Independiente del Valle alejándose, el entrenador Tiago Nunes ya haría cambios en el once. Esto mientras los hinchas pidan la suplencia de algunos titulares.

Ricardo Adé y Gianfranco Allala volvieron a ser superados y los hinchas exigen que al menos uno vaya a la banca por Richard Mina. Tiago Nunes también es señalado por la innsistencia de sus decisiones.

En este 2026 el brasileño armó el plantel y tuvo sus solicitudes de refuerzos pedidos, sin embargo la mayoría fueron jugadores ofensivos, mientras que la defensa solo se reforzó con Luis Segovia.

A Liga de Quito también le falta un volante central, y con Jeffersonn Intriago cerca de fichar con Barcelona, no tienen primeras opciones antes que cierre el mercado.

Lo curioso es que la semana pasada Liga de Quito decidió la salida de Maikel Caicedo, defensor juvenil que fue ascendido al primer equipo en esta temporada 2026.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

