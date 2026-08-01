Sorpresa mundial: los dos nuevos equipos que están interesados en el fichaje de James Rodríguez

Dos nuevos equipos tocan a la puerta del fichaje de James Rodríguez, que sigue sin equipo tras el Mundial 2026.

James Rodríguez sigue sin un nuevo equipo tras el Mundial 2026 y ahora mismo todo es una duda en su carrera. Aunque se habló de la posibilidad de jugar para el América, no hay nada seguro y el colombiano sigue sin ofertas. Ahora aparecen dos nuevos clubes en el radar.

De acuerdo a la información de Transfermarkt, los dos nuevos equipos interesados en el fichaje de James Rodríguez son el Estrella Roja de Belgrado y el Melbourne Victory. Ambos clubes serían dos nuevas apuestas en la carrera del colombiano.

De momento no se ha revelado que ningún equipo colombiano vaya por James. El 10 estuvo en planes de equipos como Millonarios y Junior hace varios meses. Pero uno y otros motivos acabaron terminando la operación y evitando su regreso.

Ahora mismo el futuro de James Rodríguez es una total incertidumbre y no queda claro sus prioridades. Previo al Mundial, el jugador quería ir a la MLS y al final terminó allá, aunque casi no jugó. Ahora no queda claro si quiere mudarse de nuevo a una Liga competitiva o no.

James Rodríguez aún no tiene nuevo equipo. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, la intención de James pasaría por tener un nuevo equipo que le permita seguir compitiendo en su carrera para estar a tope en la Selección Colombia. El futbolista no se ha retirado de la Selección y con Lorenzo como DT tendría oportunidades.

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Todos los equipos interesados en el fichaje de James Rodríguez

Son hasta 4 equipos los que ahora mismo están relacionados con el futuro de James Rodríguez. El 10 colombiano se metió en los planes de equipos como:

Estrella Roja de Belgrado

América

Lazio

Melbourne Victory

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En síntesis:

James Rodríguez no tiene equipo confirmado tras finalizar su participación en el Mundial 2026 .

no tiene equipo confirmado tras finalizar su participación en el . Estrella Roja y Melbourne Victory son los nuevos clubes interesados en James Rodríguez .

son los nuevos clubes interesados en . 4 equipos son relacionados como posibles destinos para el futuro de James Rodríguez.