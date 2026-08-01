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Sorpresa mundial: los dos nuevos equipos que están interesados en el fichaje de James Rodríguez

Dos nuevos equipos tocan a la puerta del fichaje de James Rodríguez, que sigue sin equipo tras el Mundial 2026.

Los dos nuevos equipos que van por James Rodríguez
© GettyImages/ Edit BVLos dos nuevos equipos que van por James Rodríguez

James Rodríguez sigue sin un nuevo equipo tras el Mundial 2026 y ahora mismo todo es una duda en su carrera. Aunque se habló de la posibilidad de jugar para el América, no hay nada seguro y el colombiano sigue sin ofertas. Ahora aparecen dos nuevos clubes en el radar.

De acuerdo a la información de Transfermarkt, los dos nuevos equipos interesados en el fichaje de James Rodríguez son el Estrella Roja de Belgrado y el Melbourne Victory. Ambos clubes serían dos nuevas apuestas en la carrera del colombiano.

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De momento no se ha revelado que ningún equipo colombiano vaya por James. El 10 estuvo en planes de equipos como Millonarios y Junior hace varios meses. Pero uno y otros motivos acabaron terminando la operación y evitando su regreso.

Ahora mismo el futuro de James Rodríguez es una total incertidumbre y no queda claro sus prioridades. Previo al Mundial, el jugador quería ir a la MLS y al final terminó allá, aunque casi no jugó. Ahora no queda claro si quiere mudarse de nuevo a una Liga competitiva o no.

James Rodríguez aún no tiene nuevo equipo. (Foto: GettyImages)

James Rodríguez aún no tiene nuevo equipo. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, la intención de James pasaría por tener un nuevo equipo que le permita seguir compitiendo en su carrera para estar a tope en la Selección Colombia. El futbolista no se ha retirado de la Selección y con Lorenzo como DT tendría oportunidades.

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Son hasta 4 equipos los que ahora mismo están relacionados con el futuro de James Rodríguez. El 10 colombiano se metió en los planes de equipos como:

  • Estrella Roja de Belgrado
  • América
  • Lazio
  • Melbourne Victory

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En síntesis:

  • James Rodríguez no tiene equipo confirmado tras finalizar su participación en el Mundial 2026.
  • Estrella Roja y Melbourne Victory son los nuevos clubes interesados en James Rodríguez.
  • 4 equipos son relacionados como posibles destinos para el futuro de James Rodríguez.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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