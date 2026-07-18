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Totalmente insólito: Dos mujeres se pelean afuera del estadio por este jugador de la LigaPro

Dos mujeres terminaron a los golpes en Ecuador por una presunta infidelidad de un jugador de la LigaPro.

Dos mujeres pelean en la LigaPro por un jugador
© Captura de pantalla/ Edit BVDos mujeres pelean en la LigaPro por un jugador

El fútbol ecuatoriano no deja de sumar momentos insólitos y es que ahora se ha revelado como dos mujeres se agredieron gravemente afuera del Estadio Olímpico Atahualpa por un jugador de la LigaPro. Presumente se estaría hablando de una infidelidad.

De acuerdo a la información de diferentes medios de Ecuador, la disputa fue entre dos mujeres que vestían camiseta de Universidad Católica y todo fue afuera del estadio. El tema de discordia sería una presunta infidelidad del jugador del equipo mencionado.

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Según la información de Ecuador Play, el jugador apuntado sería Diego Palacios, fichaje estelar de la ‘Chatoleí’ que apenas llegó en esta temporada, tras un largo paso por la MLS. No obstante, hasta el momento no hay confirmación oficial del equipo o del futbolista.

Es el segundo hecho polémico en menos de una semana en la LigaPro, hace poco también en ese estadio la Policía se llevó preso a un jugador porque presuntamente no había pagado la pensión alimenticia de su hijo. Son varios los escándalos en el fútbol ecuatoriano en esta temporada.

En ese partido, Universidad Católica enfrentaba a Liga de Quito, donde la ‘Chatoleí’ logró una victoria que hundió a LDU y provocó que el equipo ecuatoriano despida al entrenador. La ‘Chatoleí’ sigue muy lejos de los primeros lugares.

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Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, tras el regreso en estas semanas:

En síntesis:

  • Dos mujeres se agredieron afuera del Estadio Olímpico Atahualpa por un presunto jugador de LigaPro.
  • El futbolista señalado por los medios por esta polémica es el defensor Diego Palacios.
  • El altercado ocurrió en el partido donde Universidad Católica venció a Liga de Quito.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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