Totalmente insólito: Dos mujeres se pelean afuera del estadio por este jugador de la LigaPro

Dos mujeres terminaron a los golpes en Ecuador por una presunta infidelidad de un jugador de la LigaPro.

El fútbol ecuatoriano no deja de sumar momentos insólitos y es que ahora se ha revelado como dos mujeres se agredieron gravemente afuera del Estadio Olímpico Atahualpa por un jugador de la LigaPro. Presumente se estaría hablando de una infidelidad.

De acuerdo a la información de diferentes medios de Ecuador, la disputa fue entre dos mujeres que vestían camiseta de Universidad Católica y todo fue afuera del estadio. El tema de discordia sería una presunta infidelidad del jugador del equipo mencionado.

Según la información de Ecuador Play, el jugador apuntado sería Diego Palacios, fichaje estelar de la ‘Chatoleí’ que apenas llegó en esta temporada, tras un largo paso por la MLS. No obstante, hasta el momento no hay confirmación oficial del equipo o del futbolista.

Es el segundo hecho polémico en menos de una semana en la LigaPro, hace poco también en ese estadio la Policía se llevó preso a un jugador porque presuntamente no había pagado la pensión alimenticia de su hijo. Son varios los escándalos en el fútbol ecuatoriano en esta temporada.

🚨 ESCÁNDALO POR SUPUESTA INFIDELIDAD | Una mujer habría encontrado a la presunta amante de su esposo y la confrontó violentamente, en medio de una disputa que estaría relacionada con un futbolista. ⚽😱



En redes sociales se especula que el jugador involucrado sería Darío… pic.twitter.com/TfA15cTd94 — Ecuadorplay (@EcuadorPlay) July 17, 2026

En ese partido, Universidad Católica enfrentaba a Liga de Quito, donde la ‘Chatoleí’ logró una victoria que hundió a LDU y provocó que el equipo ecuatoriano despida al entrenador. La ‘Chatoleí’ sigue muy lejos de los primeros lugares.

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La tabla de posiciones de la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, tras el regreso en estas semanas:

En síntesis: