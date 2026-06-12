Jorge Cabezas Hurtado fue una de las dudas más sonadas de Millonarios y ahora confirman que el delantero seguirá en el país.

Una de las dudas que tenía Millonarios de cara al segundo semestre era qué iba a pasar con Jorge Cabezas Hurtado. El delantero colombiano no fue renovado y sorpresivamente se queda en la Liga BetPlay.

Según dio a conocer Pipe Sierra, Jorge Cabezas Hurtado será nuevo refuerzo del Deportes Tolima para el segundo semestre. El club dueño de sus derechos deportivos sigue siendo el Watford de Inglaterra.

El club de la Championship no lo tendrá en planes y Millonarios tampoco lo quiso renovar pasado el 30 de junio. Tolima será el cuarto club en Colombia para Cabezas Hurtado, tras Real Cartagena, DIM y Millonarios.

Hurtado no tuvo un paso goleador por Millonarios, el delantero disputó 10 partidos entre Liga, Copa Colombia y Copa Sudamericana, acumuló 405 minutos en cancha, y terminó con cuatro goles y una asistencia.

Su cesión más importante fue al PAOK de Grecia donde jugó 20 partidos y anotó 11 goles. En Estados Unidos e Inglaterra apenas llevó 14 encuentros, sin poder afianzarse.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Jorge Cabezas Hurtado – Watford.

En resumen