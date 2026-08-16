Juan Carlos Osorio está cerca de tener nuevo equipo ¿vuelve a Colombia?

Juan Carlos Osorio tiene una firme opción para seguir su carrera pero el DT colombiano deberá esperar que otro entrenador no acepte.

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio lleva casi seis meses sin equipo desde que dejó el Remo de Brasil, pero sus ‘vacaciones’ estarían por terminar. El DT está cerca de firmar con su nuevo club, pero dependerá de otro entrenador según medios mexicanos.

Tigres de México tiene a Juan Carlos Osorio como firme opción para el siguiente entrenador, sin embargo es el plan B. Guillermo Barros Schelotto es el candidato principal por los mexicanos.

El DT argentino tiene contrato vigente con Vélez Sarsfield de su país pero la oferta millonaria de Tigres podría sacarlo. Osorio tiene la ‘ventaja’ de estar como agente libre.

Desde que dejó el Remo de Brasil, Osorio ha sonado para clubes de Colombia como Atlético Nacional, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali, así como selecciones nacionales como Guinea Ecuatorial y Ecuador.

En Xolos de Tijuana estuvo dos semestres, disputó 34 partidos con resultado de 15 derrotas, 7 empates y 12 victorias. Ese fue su último paso en la Liga MX, donde cobrará al menos 2 millones de dólares al año.

Los otros equipos que buscaban a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio estuvo en planes de la Selección Guinea Ecuatorial y del América de México según medios mexicanos. El DT ganó seis trofeos en el país, todos con Atlético Nacional.

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Guillermo Barros Schelotto – DT Vélez Sarsfield Argentina.

En resumen