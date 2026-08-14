Juan Guillermo Cuadrado eligió su próximo equipo ¿vuelve al DIM?

Juan Guillermo Cuadrado tenía a los hinchas de Colombia y del DIM en suspenso por su futuro, pero ya se conoció su decisión final.

Juan Guillermo Cuadrado era otro de los referentes de la Selección de Colombia que tenía a todos pendientes de su futuro para este 2026. El sueño de verlo con Juan Fernando Quintero en el Deportivo Independiente Medellín tendrá que esperar.

Desde el propio equipo de Medellín confirmaron que Juan Guillermo Cuadrado rechazó el fichaje por el DIM en este 2026. El motivo explicaron se debe una decisión familiar.

El entorno cercano del lateral y volante no quieren regresar a Colombia a vivir por lo que el defensor analiza otras alternativas. Antes de los rumores del DIM sonó para clubes de Brasil y la MLS, las que también serían económicamente superior.

Cuadrado estuvo hasta inicios de año en el Pisa de la Serie B de Italia, con quiénes tenía contrato hasta diciembre pero decidieron rescindir de mutuo acuerdo.

Antes del nuevo club, Juan Guillermo Cuadrado incluso fue considerado en la Selección de Colombia en la pre lista de los 55 convocados del Mundial. Atlético Nacional y Millonarios también lo sondearon.

¿Cuánto hubiera cobrado Juan Guillermo Cuadrado en el Medellín?

Juan Guillermo Cuadrado hubiera tenido cerca de 100 mil dólares mensuales de salario, cifra cercana a lo que cobraba Falcao en su regreso a la Liga BetPlay este mismo 2026.

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