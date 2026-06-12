Marino Hinestroza volvería a la Liga BetPlay ¡y no es Atlético Nacional!

Marino Hinestroza pondrá fin a su ciclo en Vasco Da Gama, al menos de forma temporadal. El extremo colombiano saldrá a préstamo pero hay sorpresivas novedades, sobre todo que regresaría a la Liga BetPlay pero no a Atlético Nacional.
Según medios locales, Marino Hinestroza fue rechazado por Atlético Nacional para un posible regreso. El club ‘Verdolaga’ tiene otras opciones en esa posición por menor valor.
El regreso de Hinestroza a Colombia sería un préstamo al América de Cali, al principio sonó para ir al Sao Paulo de la propia liga brasileña en un intercambio con el defensor ecuatoriano Robert Arboleda.
Vasco Da Gama pagó 6 millones de dólares por el 80% del pase de Hinestroza, con un contrato hasta 2029. En Argentina recordaron que fue Boca Juniors quiénes también lo querían pero el jugador optó por ir a Brasil.
Las salidas de Atlético Nacional para el segundo semestre
Los jugadores que finalizan contrato, no serían renovados por lo que Edwin Cardona, Dayron Asprilla, César Haydar, Juan Francisco Bauza se suman a David Ospina como las salidas del equipo.
Marino Hinestroza – Atlético Nacional
En resumen
- Marino Hinestroza saldrá a préstamo del Vasco da Gama de Brasil y su destino apunta de regreso a la Liga BetPlay.
- Atlético Nacional rechazó el retorno del extremo colombiano debido a que maneja opciones de menor costo para esa posición.
- El futbolista está a un paso de llegar cedido al América de Cali, tras caerse opciones previas en São Paulo y Boca Juniors.