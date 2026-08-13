DIMAYOR analiza cambio de formato en Liga BetPlay tras el terremoto ¿cómo se jugaría?

La Liga BetPlay podría tener un cambio de formato tras su reanudación por el terremoto que afectó a Colombia y obligó a paralizar partidos.

La Liga BetPlay está a la espera de conocer cuándo volverá tras el fuerte terremoto que golpeó Colombia, sin embargo trasciende que la DIMAYOR podría cambiar el formato para este segundo semestre. Las fechas pendientes se siguen acumulando y esto obliga a pensar en alternativas para cumplir el calendario.

Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia están entre las ciudades más afectadas y el regreso de sus equipos no tiene fecha establecida. El cambio de formato estaría analizado para la post fase regular.

Normalmente se juegan cuadrangulares de semifinales, con los ocho equipos divididos en dos grupos para dejar a los dos finalistas, ahora la propuesta sería pasar directo a play offs de eliminación.

De esta forma se reducen los partidos de la post fase regular, así se puede completar la liga normal sin modificar los calendarios de inicio y fin de temporada.

La decisión no la tomaría unilateralmente la DIMAYOR ya que esperará a contar con la opinión de los clubes con el debido tiempo. Este formato ya se hizo en el primer semestre para acabar con margen previo al Mundial.

La DIMAYOR decidió el regreso de la Liga BetPlay

Por otro lado, de acuerdo a la información de Pipe Sierra, algunos equipos se han enojado con la DIMAYOR por reiniciar el campeonato este fin de semana. Se considera que no es el momento de iniciar de nuevo el torneo, por las crísis que vive el país.

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En resumen