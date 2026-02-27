James Rodríguez trabaja a contrarreloj para regresar a su mejor nivel posible para el Mundial 2026 con la Selección Colombia, ya que muchos tienen fe del volante 10. Por otro lado, hay un ex entrenador del combinado nacional que lanzó duras críticas.

“Es un gran jugador, pero tiene que entrenar, y en mi filosofía difícilmente entre porque no lo hace. A mi me encantaría que fuera un berraco, sería una maravilla en el mundo del fútbol, pero no lo es“, comenzó a explicar en charlas con el programa Red+.

“Tiene cosas de mucho valor, no tengo ninguna duda, pero se ha desperfeccionado, se ha caído, dejó de ser lo que él fue, pasó del Real Madrid al Bayern Múnich y no pudo. Pasó del Oporto al Mónaco y tampoco pudo“, detalló Pinto señalando que el problema de James es su falta de profesionalismo intenso.

“Ha pasado por 4-5 equipos y no ha podido, algo tiene que ver, lo que yo dije, no todos los entrenadores nos equivocamos con él”, explicó señalando también que espera que Néstor Lorenzo tenga exigencias hacia el jugador.

Mientras tanto, James Rodríguez está a la espera de su debut oficial en el Minnesota United. Por segunda semana consecutiva el jugador no tuvo minutos pero esperan su debut este fin de semana.

Los equipos interesados en James Rodríguez

Antes de llegar a Minnesota, James Rodríguez estuvo en planes de equipos como Millonarios, Atlético Nacional, Austin FC, Portland FC, Real Sociedad, Valencia. Con ningún equipo llegó a un acuerdo hasta que llegó el Minnesota, y también se le acaba el tiempo para encontrar un nuevo club.

Publicidad

Publicidad

ver también El jugador de Atlético Nacional que podría ser convocado a los amistosos de Colombia

Tweet placeholder

James Rodríguez – Selección Colombia.

En resumen

Jorge Luis Pinto criticó la falta de entrenamiento y profesionalismo de James Rodríguez.

El volante colombiano se encuentra actualmente a la espera de su debut con el Minnesota United.

James Rodríguez tuvo opciones de fichar por Millonarios, Atlético Nacional y Real Sociedad antes de la MLS.

Publicidad