Jorge Carrascal arrancó amargo el 2026 perdiendo la Recopa Sudamericana con Flamengo, y ahora desde Brasil señalan que el volante colombiano podría cambiar de equipo. Desde el exterior llegó una millonaria oferta para sacar al seleccionado nacional.

Al Rayyan de Qatar hizo una oferta para sacar a Carrascal de Brasil, la misma asciende hasta los 25 millones de dólares. Esto representa un 70% de aumento comparado con lo que pagaron los brasileños.

Pese a la cifra astronómica, Carrascal no sería vendido por Flamengo por menos de los 40 millones de dólares que figuran en su cláusula de salida. En lo deportivo, Carrascal es clave para el DT Filipe Luis.

No es la primera vez que Al Rayyan de Qatar piensa en colombianos como fichajes, ya hace pocas temporadas tuvieron a James Rodríguez. El paso del nuevo volante del Minnesota fue irregular y regresó a Europa poco después.

Flamengo arrancó el año perdiendo algunos partidos, una realidad opuesta al 2025 histórico que tuvo, ganando más de cinco títulos entre ellos el Brasileirao y la Copa Libertadores.

El salario de Jorge Carrascal en Flamengo

Jorge Carrascal cobra 4 millones de dólares al año en Flamengo, y en caso de salir pasaría a cobrar cerca de 7 millones en Qatar, aunque una liga menos competitiva le afectaría en lo deportivo.

Jorge Carrascal cerró el 2025 ganando el Brasileirao.

