Juan Guillermo Cuadrado también saldría de su descanso como agente libre para regresar al fútbol colombiano, como James Rodríguez.

Juan Guillermo Cuadrado aparece como una de las posibilidades que analiza Millonarios para reforzar su plantilla. El experimentado colombiano se encuentra como agente libre tras su salida del Pisa y podría regresar al fútbol colombiano.

El lateral-extremo ya habría iniciado conversaciones con Millonarios para conocer las condiciones de una posible llegada. La negociación avanza, aunque todavía existen dificultades que deben resolverse para concretar el acuerdo, según Guillermo Arango.

Cuadrado cuenta con una amplia trayectoria internacional. El colombiano pasó por clubes como Juventus, Chelsea e Inter de Milán, además de disputar varios años en el fútbol italiano.

El interés de Millonarios aparece mientras Alberto Gamero analiza las opciones disponibles para completar su plantilla. El entrenador confirmó recientemente que el club todavía tiene un cupo disponible para incorporar a un futbolista que sea agente libre.

Por ahora, Juan Guillermo Cuadrado y Millonarios mantienen conversaciones, pero su llegada todavía no está cerrada. La negociación tendrá que superar los obstáculos económicos y deportivos para que el histórico jugador de la Selección Colombia pueda vestir la camiseta del conjunto bogotano.

Las ofertas que espera Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado estaría apuntando a jugar en equipos de las Ligas México, Estados Unidos y hasta Brasil, esas eran sus preferencias pero como no llegaron, analiza volver.

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Juan Cuadrado fue convocado con Colombia hasta el 2023. Foto: Getty.

En resumen