Bombazo: James Rodríguez es nuevo refuerzo de grande de Colombia

James Rodríguez rechazó el fútbol europeo y regresará a Colombia por primera vez en más de diez años desde que dejó Envigado.

James Rodríguez estaría cada vez más cerca de convertirse nuevamente en jugador de Atlético Nacional. Según la información conocida en las últimas horas, el colombiano tendría un acuerdo verbal con el conjunto antioqueño.

La versión, contada por Pipe Sierra, también explicaría las recientes publicaciones de Atlético Nacional relacionadas con el mediocampista. El club habría comenzado a generar expectativa alrededor del número 10, en medio de las versiones que apuntan a su regreso.

James actualmente se encuentra sin equipo después de finalizar su vínculo con Minnesota United. En los últimos días también había sido relacionado con el Avellino de Italia, cuyo presidente reconoció que el club evaluaba la posibilidad de contratarlo.

De concretarse, el regreso de James Rodríguez significaría su vuelta al fútbol colombiano luego de 17 años, desde que dejó Envigado FC para ir a Banfield de Argentina.

En tema salarial, es imposible que Atlético Nacional iguale los 5 millones de dólares que ganaba en el Minnesota, por lo que el enganche seguramente bajó sus aspiraciones salariales.

Los minutos de James Rodríguez en este 2026 entre Selección y Club

Es totalmente insólito descubrir que un jugar de alto nivel como James Rodríguez, ahora tenga menos minutos con su equipo que con su país. En este año así se reparte el tiempo de juego del colombiano:

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James Rodríguez – Envigado.

Club (Minnesota): 274 minutos en 8 partidos

Selección Colombia: 549 minutos en 9 partidos

En resumen

James Rodríguez se convirtió en el nuevo refuerzo estelar de un club grande del Fútbol Profesional Colombiano para esta temporada 2026.

de un club grande del Fútbol Profesional Colombiano para esta temporada 2026. La contratación representa un movimiento histórico en la Liga BetPlay , concretando el retorno del ’10’ al balompié de su país tras su extenso recorrido por la élite internacional.

, concretando el retorno del ’10’ al balompié de su país tras su extenso recorrido por la élite internacional. La llegada del capitán cafetalero genera un enorme impacto mediático y deportivo, elevando la expectativa de la afición y el nivel competitivo del torneo local.