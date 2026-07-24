Juan Fernando Quintero ya tiene un equipo interesado tras su Mundial con Colombia

Juan Fernando Quintero está cerca de salir de River Plate y ofertas no le faltan, desde Europa ya hay un equipo interesado en el volante.

Juan Fernando Quintero está en el centro de las noticias en Argentina y Colombia luego de que declarara “no ser del gusto del entrenador” y un montón de declaraciones que muchos interpretaron como dardos al ‘Chacho’ Coudet. Tras su Mundial con la Selección de Colombia ya hay equipos interesados.

Según el periodista Adrián Magnoli de AS Colombia, el Cagliari de Italia es una de las posibilidades para Juanfer Quintero. El volante tiene contrato con River Plate pero no desea continuar bajo el mismo escenario sin minutos, y según conoció BOLAVIP, pidió licencia hasta fin de mes para no sumarse a los trabajos grupales todavía.

En River Plate no tuvo mucha continuidad y cuándo le tocó jugar tampoco se consolidó como indiscutible. En la Selección de Colombia muchos hinchas lo pedían por encima de James Rodríguez.

En la Liga BetPlay de Colombia ofertas no le faltarían y varios rumores lo ponen en la órbita de Atlético Nacional. La prioridad de Quintero sería seguir jugando en el exterior.

Juan Fernando Quintero tiene contrato con River Plate hasta finales de 2027. No obstante, si no hay acuerdo para su continuidad, lo más probable es que se acabe marchando después de la Copa del Mundo. El jugador cumplió 33 años a comienzos de esta temporada.

El valor de mercado de Juan Fernando Quintero

En su mejor momento, JuanFer llegó a costar poco más de 15 millones de euros, ahora de acuerdo a la información de transfermarkt, el jugador colombiano tiene un precio de 1.8 millones.

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Juanfer Quintero es convocado a la Selección Colombia desde el 2012.

🗣️ “Ojo con JuanFer Quintero para el Cagliari, con Davinson Sánchez para el Como, con Puerta para el Bolognia y con Lucumí a la Juventus”, @AdrianMagnoli en el #MorninGol de #ASColombia pic.twitter.com/QBiH1r87HM — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) July 23, 2026

En resumen

Juan Fernando Quintero ya cuenta con el interés formal de un nuevo club tras culminar su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

tras culminar su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026. El talentoso mediocampista evalúa dar un paso al costado en River Plate al manifestar no ser una prioridad en el esquema táctico de Eduardo Coudet.

Las ofertas e indagaciones de instituciones en el fútbol internacional aceleran las gestiones para concretar la incorporación del volante creativo en este mercado de pases.