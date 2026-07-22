Juanfer Quintero, a punto de cambiar de equipo: La decisión después del Mundial que no pueden creer en Argentina

¡Bomba total en el mercado! La sorpresiva decisión de Juanfer Quintero tras el Mundial que dejó en 'shock' a todo Argentina. ¡Mírala!

Mientras la nostalgia por el final del Mundial 2026 empieza a irse, el futuro de Juan Fernando Quintero empieza a definirse. En la jornada del 22 de julio no solo habló de su continuidad en River Plate, también se conoció la decisión que en Argentina no pueden creer.

Quintero se despidió del Mundial el 7 de julio luego de anotar uno de los penaltis de la tanda que la Selección Colombia perdió 4-3 contra Suiza en los octavos de final. Desde ese momento, y con el derecho a sus respectivas vacaciones, no se ha presentado a los entrenamientos de River Plate.

Según pudo conocer BOLAVIP, Juanfer Quintero le solicitó a River Plate extender su licencia hasta fin de mes por cuestiones personales. Esto quiere decir que no estará disponible para el entrenador Eduardo ‘Chacho’ Coudet y, lo más probable, es que no lo vuelva a estarlo. Esto en Argentina no lo pueden creer.

Así criticaron a Quintero desde Argentina por extender su licencia para regresar a River

Juanfer Quintero en River Plate. (Foto: Getty Images)

“No puede ser que un tipo que tiene cero partidos en River (Nicolás Otamendi) y que jugó una final hace horas nomás está a disposición para jugar contra Barracas Central y vos, que hiciste el gol más importante de la historia del club, no estés a disposición de Coudet porque no coincidís con el trato que tuviste del técnico. Y podemos criticar a Coudet porque no lo puso en varios partidos, todo lo que quieren muchachos. Ahora, eso no justifica que Quintero se maneje como se maneja (…) Quintero se quedó afuera hace más de 15 días de la Copa del Mundo. ¿Qué hace Quintero en Colombia? Quintero tiene que estar en Buenos Aires con sus compañeros”, dijo el periodista Ramiro Solveyra.

Juanfer Quintero rompió el silencio y habló sobre su futuro en River Plate

Ante las mil y una críticas que le cayeron porque todavía no se presenta en River Plate tras el Mundial 2026, Juan Fernando Quintero rompió el silencio y le contó a ESPN que “no soy prioridad para Coudet, ¿qué cambia que vuelva o no? Estoy buscando la mejor situación para mí y para River (…) El club está por encima de cualquier nombre. Siempre dije que me quería retirar en River, pero hay cosas que no puedo controlar”.

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