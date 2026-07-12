Juanfer Quintero le responde al periodista que lo señaló por irse de fiesta tras la eliminación de Colombia

Conoce la firme respuesta de Juanfer Quintero al periodista que lo cuestionó tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Cuando parecía que la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ya no iba a dar más tela para cortar, apareció un periodista que señaló a Juan Fernando Quintero por irse de fiesta unos días después de la caída ante Suiza en octavos de final. El volante no tardó en salir a responderle.

Juanfer Quintero fue uno de los jugadores más pedidos por los hinchas de Colombia durante al Mundial al ver que el cómun denominador fue el bajo rendimiento de James Rodríguez. Sin embargo, solo terminó con 117 minutos y una asistencia en los cuatro partidos que vio acción.

Era la hora de volver a casa y pasar la página de la eliminación por penales 4-3 ante Suiza en los octavosde final del Mundial 2026. Ahí apareció Quintero en un video que publicó el cantante de vallenato Nelson Velásquez con el título “fiesta privada en Medellín”. La crítica al volante colombiano iba a aparecer en 3, 2, 1…

Así señalaron a Quintero por irse de fiesta tras salir del Mundial 2026

Fotos de la fiesta de Juanfer Quintero. (Foto: Instagram / @nelsonvelasquezoficial)

“Dejemos de sufrir por las habituales derrotas de la Selección Colombia, miren que a varios jugadores no les afecta de a mucho. Juanfer Quintero ya volvió al país y se armó una buena fiesta con cantantes vallenatos. Yo sé que hace más de un mes no veía a sus seres queridos, ¿pero era necesaria una fiesta 3 días después de ser eliminados del Mundial?”, escribió el periodista Sergio Jacome y la respuesta de Quintero no iba a tardar en llegar.

La respuesta de Juanfer Quintero al periodista que lo señaló por irse de fiesta

Al ver la repercusión que tuvo el señalamiento en su contra con más de 32.000 reproducciones en Instagram, Juanfer Quintero le respondió a Jacome con el siguiente mensaje: “¿Y que quieres? ¿Te pido permiso para reunirme con mi familia y amigos a ver si te parece bien?“.

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