Sorpresa: Juanfer Quintero y Miguel Ángel Borja podrían jugar juntos en Liga BetPlay

El segundo semestre de la Liga BetPlay podría tener juntos a Juanfer Quintero y a Miguel Ángel Borja en uno de los grandes.

El mercado de transferencias de la Liga BetPlay II podría tener la novedad del regreso de dos de los futbolistas de renombre. Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja podrían juntarse en un mismo club.

Junior de Barranquilla es el club que sueña con tener al volante y al delantero juntos en el segundo semestre. La información la dio el propio accionista mayoritario del Tiburón.

Juan Fernando Quintero es clave en River Plate, sin embargo el volante colombiano alternó entre titularidad y suplencia y eso le molestó. Son cerca de tres equipos de la Liga BetPlay qué también lo quieren.

En el caso de Miguel Ángel Borja, el delantero se encuentra en el Al Wasl de Arabia cobrando más de 4 millones de dólares al año. El delantero recién firmó contrato con su club hace año.

Juanfer Quintero y Miguel Ángel Borja ya jugaron juntos cuando ambos coincidieron en River Plate. El colombiano se fue tras más de un año irregular bajo Gallardo.

Los fichajes de Junior de Barranquilla 2026

Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios, Alfredo Morelos, Juan David Ríos, Kevin Pérez, Jean Carlos Pestaña, Mauro Silveira, son los refuerzos de Junior para la presente temporada.

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En resumen