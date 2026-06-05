Sorpresa: Juanfer Quintero y Miguel Ángel Borja podrían jugar juntos en Liga BetPlay

El mercado de transferencias de la Liga BetPlay II podría tener la novedad del regreso de dos de los futbolistas de renombre. Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja podrían juntarse en un mismo club.
Junior de Barranquilla es el club que sueña con tener al volante y al delantero juntos en el segundo semestre. La información la dio el propio accionista mayoritario del Tiburón.
Juan Fernando Quintero es clave en River Plate, sin embargo el volante colombiano alternó entre titularidad y suplencia y eso le molestó. Son cerca de tres equipos de la Liga BetPlay qué también lo quieren.
En el caso de Miguel Ángel Borja, el delantero se encuentra en el Al Wasl de Arabia cobrando más de 4 millones de dólares al año. El delantero recién firmó contrato con su club hace año.
Juanfer Quintero y Miguel Ángel Borja ya jugaron juntos cuando ambos coincidieron en River Plate. El colombiano se fue tras más de un año irregular bajo Gallardo.
Los fichajes de Junior de Barranquilla 2026
Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios, Alfredo Morelos, Juan David Ríos, Kevin Pérez, Jean Carlos Pestaña, Mauro Silveira, son los refuerzos de Junior para la presente temporada.
Mientras Luis Díaz gana 14 millones al año, el salario que cobraría Daniel Muñoz en el Inter de Milán
En resumen
- Junior planea fichar juntos a Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja.
- Juan Fernando Quintero analiza dejar River Plate tras perder la titularidad indiscutida.
- 4 millones de dólares anuales es el salario actual de Miguel Ángel Borja en Asia.