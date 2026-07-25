Urgente: revelan que James Rodríguez volverá a ser convocado con la Selección Colombia por este motivo

James Rodríguez no vive un gran momento en la Selección Colombia, pero el jugador seguirá siendo convocado.

James Rodríguez tuvo un Mundial 2026 para el olvido con la Selección Colombia, donde poco a poco fue perdiendo importancia en el equipo titular. El 10 era titular indiscutible al inicio del torneo, y ya en el final pasó a ser el primer cambio. Sin embargo, ahora lo volverían a convocar.

James Rodríguez puede volver a ser convocado con la Selección Colombia para los partidos amistosos del mes de septiembre y octubre. Aunque los rivales aún no están confirmados, la presencia del mítico capitán y 10 de la selección sí estaría confirmado.

¿El motivo? De acuerdo a la información de Javier Hernández Bonnet y el resto de sus compañeros en Blog Deportivo para BluRadio Colombia, los promotores de los partidos amistosos que tendrá que jugar el combinado nacional piden que James Rodríguez sea convocado.

Desde la Federación Colombiana de Fútbol no han respondido al escándalo que representa que los promotores exijan la convocatoria de un solo jugador. Por otro lado, James también la pasa mal en la actualidad, puesto que, ahora mismo no tiene equipo para jugar.

James Rodríguez seguiría siendo convocado con la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

En esta semana, la Federación Colombiana de Fútbol también confirmó que Néstor Lorenzo seguirá siendo su entrenador por los siguientes 4 años. El entrenador argentino fue un claro defensor de James y uno de los que más respetó su convocatoria y lugar.

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Los números de James Rodríguez en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, James Rodríguez jugó un total de 5 partidos con la Selección Colombia sumando más de 150 minutos en cancha. Sin embargo, en todo ese tiempo el volante/delantero no pudo marcar un solo gol o dar una asistencia que ayude a su equipo.

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