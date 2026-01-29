La advertencia de Juanfer Quintero a Kendry Páez ahora que son compañeros en River Plate

En el mundo River siguen reaccionando a la llegada de Kendry Páez al gigante de Argentina, ya opinó Marcelo Gallardo y ahora es el turno de Juanfer Quintero. El volante colombiano ya le dio unas palabras de bienvenida pero también le dejó un claro mensaje.

“Es un equipo muy grande, que sepa a dónde viene. Nosotros vamos a arropar a todo el que llegue, para que se sienta bien, cómodo, que fluya y demuestre todo su talento. Creo que es un jugador con muy buenas cualidades y que nos viene muy bien. Es el mejor lugar para él“, dijo Juanfer Quintero en zona mixta tras la victoria de River.

El campeón de la Copa Libertadores 2018 con River y campeón Sudamericana con Racing fue tajante sobre las cualidades que le reconoce al ex Chelsea, pero también fue claro en decirle que debe entender la dimensión del equipo al que llega.

Marcelo Gallardo reveló en rueda de prensa que ya en el mercado anterior habían hecho averiguaciones por el ex Independiente del Valle pero no se pudo dar y ahora lo concretaron como cesión sin costo.

Kendry Paéz viene del Racing de Francia donde la falta de minutos marcó su primer semestre en Europa. La otra idea que tenía el Chelsea era de prestarlo a Inglaterra.

¿Hasta cuándo firmó contrato Kendry Páez con River Plate?

Según pudo saber Bolavip el préstamo no contemplaría una opción de compra para River Plate. Por lo cual, solo sería una cesión simple hasta diciembre y Chelsea reservaría la opción de repesca para mitad de temporada antes de iniciar una nueva en Europa. También está la opción de que River extienda su préstamo hasta junio de 2027.

ver también Ojo Gallardo: Las durísimas críticas de la prensa de Francia a Kendry Páez

Kendry Páez – Selección Ecuador.

