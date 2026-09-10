Son figuras del DIM pero se irían al exterior antes de final de temporada

El DIM atraviesa un buen momento deportivo, pero tendrían que vender a dos jugadores importantes en este mismo 2026.

Deportivo Independiente Medellín atraviesa un buen momento deportivo, pero enfrenta dificultades económicas. Por eso, el club analiza la salida de dos de sus jugadores en plena Liga BetPlay.

El primero es Alexis Serna, quien estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Beitar Jerusalén de Israel. La operación rondaría los 550.000 dólares, según la información revelada por Eduardo Luis.

El segundo nombre es Halan Loboa. El mediocampista y lateral derecho tiene varias ofertas, y el DIM estaría dispuesto a negociar su transferencia si alguna propuesta resulta conveniente para las finanzas del club.

La situación económica del Independiente Medellín está relacionada con diferentes factores. Entre ellos aparece la suspensión de su estadio, que ha afectado los ingresos por taquilla, además de las dificultades para utilizar el escenario cuando hay conciertos.

De esta manera, Alexis Serna y Halan Loboa podrían convertirse en dos salidas importantes del DIM. Mientras Serna tendría prácticamente definida su transferencia, el futuro de Loboa dependerá de las ofertas que lleguen en los próximos días.

Las salidas que tuvo el DIM a mitad de temporada

Los jugadores que se fueron del DIM a mitad de año fueron: José Luis Chunga, Francisco Fydriszewski, José Ortiz, Francisco Chaverra, Leyser Chaverra, Daniel Londoño, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Nezareth Segura, Dávinson Estupiñán e Iker Blanco.

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Alexis Serna – DIM

En resumen