Juan Guillermo Cuadrado les respondió a los hinchas del DIM tras hostil recibimiento

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios contra el DIM y le dejó un mensaje a la hinchada tras su recibimiento adverso.

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios justamente frente a Independiente Medellín, el club del que es hincha y donde comenzó su carrera profesional. Sin embargo, el estreno del lateral estuvo marcado por el recibimiento de los aficionados del DIM, quienes lo despidieron con insultos, silbidos y pancartas en su contra.

El lateral también se refirió a la posibilidad que tuvo de regresar al Medellín y dejó claro que buscó esa oportunidad: “Son cosas que pasan, toqué la puerta, pero nunca se dio esa propuesta…”. De esta manera, Cuadrado explicó que su llegada a Millonarios no fue una decisión tomada en contra del DIM.

Cuadrado habló sobre lo ocurrido y explicó cómo terminó llegando al conjunto capitalino: “Acá fue que salí de esta gran obviamente hinchada también poderosa. A veces son cosas del fútbol que pasan y bueno, creo que Dios me abrió la puerta en Millonarios, estoy muy contento, muy feliz y a veces la gente no le entiende”.

La posibilidad de volver al club de sus amores finalmente no se concretó por una cuestión económica. Independiente Medellín no habría podido afrontar la operación de Cuadrado, especialmente después de realizar un importante esfuerzo para contratar a Juan Fernando Quintero, quien pasó a ser una de las grandes apuestas del equipo.

Tras el recibimiento que tuvo el jugador, Alberto Gamero salió en defensa de Cuadrado y lamentó lo ocurrido: “Triste por ese recibimiento a una figura de esas, eso le duele a uno. Pero como siempre se dice, esto es fútbol, él es una persona de mucha categoría, un jugador de mucha experiencia y seguramente él lo asimiló bien, pero a estas grandes figuras, nosotros las deberíamos recibir con los brazos abiertos, y con mucha generosidad, mucha alegría y satisfacción”.

El contrato de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios

Cuadrado tiene contrato con Millonarios hasta junio de 2027, por lo que continuará vinculado al conjunto capitalino durante esta temporada. Luego de eso, el defensor seguirá activo y podría renovar o finalmente ya volver al DIM.

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Juan Guillermo Cuadrado – Pancarta.

🚨 Juan Guillermo Cuadrado sobre su llegada a #Millonarios y no a #DIM:



💬 “Son cosas que pasan en el fútbol. Toqué la puerta, pero nunca se dio esa propuesta…” 🔴🔵



🎥 @Azul_Total pic.twitter.com/CPY5dZUIRP — Pipe Sierra (@PSierraR) September 30, 2026

En resumen

Juan Guillermo Cuadrado respondió públicamente a la afición del Deportivo Independiente Medellín luego del tenso y hostil recibimiento durante el compromiso disputado en la Liga BetPlay 2026.

luego del tenso y hostil recibimiento durante el compromiso disputado en la Liga BetPlay 2026. El experimentado futbolista tricolor fijó su postura sin rodeos , expresando su respeto por la institución pero marcando distancia ante los reclamos y silbidos de la tribuna.

, expresando su respeto por la institución pero marcando distancia ante los reclamos y silbidos de la tribuna. El cruce mediático desató un fuerte debate en el balompié colombiano, dividiendo opiniones entre los seguidores del ‘Poderoso’ y los fanáticos del jugador.