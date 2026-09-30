Los dos grandes de Colombia que ofertaron por Enner Valencia

El delantero ecuatoriano Enner Valencia hoy brilla en Boca Juniors, sin embargo estuvo en planes de dos equipos de la Liga BetPlay.

Enner Valencia atraviesa un gran momento en Sudamérica gracias a sus goles con Boca Juniors, pero su carrera pudo haber tomado otro rumbo después del Mundial 2026. El delantero ecuatoriano estuvo en los planes de dos importantes clubes de Colombia, aunque finalmente la negociación no llegó a buen puerto.

Los equipos interesados fueron Deportivo Cali y Atlético Nacional, que realizaron propuestas por Valencia después de la Copa del Mundo. La intención era contratar al delantero por un año, con opción de extender el vínculo por una temporada más, pero las conversaciones no prosperaron.

El principal obstáculo fue el aspecto económico, el alto salario de Enner Valencia complicó su llegada a la Liga BetPlay, ya que durante su etapa en Pachuca percibía más de 3 millones de dólares anuales.

Después de terminar su etapa en México, Valencia permaneció varias semanas como agente libre y llegó a analizar la posibilidad de regresar a Ecuador para jugar nuevamente en Emelec. Sin embargo, finalmente apareció la propuesta de Boca Juniors y el histórico delantero decidió continuar su carrera en Argentina.

Valencia firmó con Boca Juniors hasta diciembre de 2027 y ya comenzó a responder con goles. El ecuatoriano lleva cuatro tantos con el conjunto argentino y se ha convertido rápidamente en uno de los nombres queridos por la hinchada.

Los títulos en la carrera de Enner Valencia

A lo largo de su carrera, Enner Valencia defendió las camisetas de Emelec, Pachuca, West Ham, Everton, Tigres, Fenerbahçe, Internacional de Porto Alegre y Boca Juniors, entre otros. Fue campeón con Emelec, Tigres y Fenerbahçe, además de disputar los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022 con la Selección de Ecuador.

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Enner Valencia viene de un triplete con Boca Juniors. Foto: Getty.

En resumen