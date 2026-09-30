El sorpresivo equipo que se quedaría Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio rechazó en su momento llegar a los grandes de Colombia y ahora seguiría su carrera en sorpresivo equipo local.

Juan Carlos Osorio podría regresar a la Liga BetPlay después de varios meses sin dirigir y hacerlo con un equipo que atraviesa una situación complicada. El entrenador colombiano aparece como una de las opciones para asumir un nuevo desafío en el fútbol de su país.

El equipo interesado es Jaguares de Córdoba, que busca reemplazar a Hubert Bodhert y habría elegido a Osorio como una de sus principales alternativas para intentar salir de la parte baja. El estratega incluso estuvo en Montería y sostuvo una reunión con la directiva del club para conocer el proyecto según Mariano Olsen.

Durante este año, Osorio también fue relacionado con equipos como Atlético Nacional, Millonarios y Junior, aunque finalmente ninguna de esas posibilidades se concretó. Ahora, su regreso al fútbol colombiano podría darse con Jaguares, que actualmente pelea por mantenerse en la máxima categoría.

A lo largo de su carrera, Osorio ha dirigido a Millonarios, Chicago Fire, New York Red Bulls, Once Caldas, Puebla, Atlético Nacional, São Paulo, las selecciones de México y Paraguay, América de Cali, Zamalek, Athletico Paranaense, Tijuana y Remo. Su último club fue el equipo brasileño, del que salió en marzo de 2026.

En cuanto a sus pretensiones económicas, su salario ha estado en el rango del millón de dólares anuales en algunos de sus últimos grandes cargos: durante su etapa con México se reportó un sueldo cercano a USD 1,2 millones y para Tijuana se habló de una cifra aproximada de USD 1,5 millones por temporada.

Los títulos en la carrera de Juan Carlos Osorio

En su palmarés aparecen una MLS Conference con New York Red Bulls, una Liga con Once Caldas, tres Ligas, dos Copas Colombia y una Superliga con Atlético Nacional, además de la Supercopa Grão-Pará con Remo en 2026.

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Juan Carlos Osorio, DT de selecciones. Foto: Getty.

En resumen