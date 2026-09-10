Este jueves 10 de septiembre de 2026 Millonarios también rompió el mercado del fútbol colombiano después de que se confirmara la llegada de Juan Guillermo Cuadrado como nuevo jugador. El club lo anunció en redes sociales con un mensaje contundente.
“Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado”, escribió Millonarios en sus cuentas oficiales. Con esto, el club concreta semanas muy movidas en el mercado de fichajes. Además, se sabe cuál sería la postura de Alberto Gamero.
¿Alberto Gamero quiere a Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios?
De acuerdo a la revelación de Julián Capera en Blu Radio, Millonarios y Alberto Gamero están encantados de que Cuadrado se vincule al club. El entrenador también tiene una gran relación con el jugador y sería uno de los que más pidió su fichaje.
⚡⚽️Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado! Ⓜ️🎯— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 10, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado finalmente opta por regresar a Colombia en medio de todos los rumores de su llegada a diferentes equipos y de sus múltiples rechazos al DIM. El ‘Poderoso’ lo buscó en varias ocasiones, pero no se pudo dar y ahora se va a un rival directo.
El contrato de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios
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En Millonarios, Juan Guillermo Cuadrado ganaría un salario cercano al millón de dólares y su contrato sería por una temporada. El club detallo en el informe sobre su fichaje que: “Juan Guillermo Cuadrado regresa a Colombia para vestir de Azul y comenzar un nuevo capítulo de su carrera con Millonarios.”
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En síntesis:
- Juan Guillermo Cuadrado fichó oficialmente por Millonarios este 10 de septiembre de 2026.
- 1 año de contrato y un salario cercano al millón de dólares tendrá Juan Guillermo Cuadrado.
- Alberto Gamero solicitó el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado para reforzar a Millonarios.