Los refuerzos que tiene visto Alberto Gamero para el Millonarios 2027

Alberto Gamero ya trabaja en el plantel para el 2027 y revelan los primeros puestos que tiene pensado reforzar para Millonarios.

Alberto Gamero ya tiene claro qué posiciones quiere reforzar en su regreso a Millonarios. El entrenador samario, que asumió nuevamente la dirección técnica del conjunto bogotano, reveló que el club trabaja en la búsqueda de jugadores para tres zonas específicas del campo: mediocampo, lateral y extremo.

Una de las prioridades de Gamero está en el mediocampo. El técnico considera necesario sumar alternativas en esa zona, especialmente ante algunas bajas que afectan actualmente al plantel. Entre ellas está la lesión de Jhomier Guerrero, quien estará fuera durante varios meses, además de la recuperación de otros futbolistas.

La segunda posición que analiza Millonarios es la de lateral izquierdo. Gamero explicó que actualmente cuenta con una sola alternativa natural para ese sector, por lo que busca ampliar las opciones de la plantilla. La situación también tomó relevancia después de la molestia física que presentó Jorge Arias.

El tercer puesto que quiere reforzar el entrenador es el de extremo. Gamero busca jugadores rápidos que puedan aportar desequilibrio en ataque y darle más variantes ofensivas a Millonarios. La intención es encontrar un futbolista que se adapte a las características que pretende implementar durante su segundo ciclo en el club.

El mercado de fichajes colombiano ya cerró, pero Millonarios todavía podría incorporar futbolistas que se encuentren sin contrato. Gamero confirmó que el área de scouting está revisando opciones y que el club aprovechará el período habilitado para jugadores libres si encuentra alternativas que puedan aportar. Mediocampista, lateral y extremo: esas son las tres posiciones que el nuevo técnico de Millonarios quiere fortalecer.

Los jugadores que podría perder Millonarios para el 2027

Son varios jugadores los que acaban contrato con Millonarios en diciembre, estos son: Rodrigo Contreras, Leonai Souza, Stiven Vega, Julián Angulo, Danovis Banguero, Santiago Giordana y Darwin Quintero.

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Alberto Gamero lleva tres títulos en Millonarios.

En resumen