Mensaje para Lucas y David González: El apodo de Mayer Candelo a Gamero tras su llegada a Millonarios

¡Pura complicidad! El mensaje de Mayer Candelo a Lucas y David González con el apodo que le puso a Gamero tras su llegada a Millonarios.

Un viejo conocido está de regreso… Millonarios confirmó el cuerpo técnico de Alberto Gamero y apareció el nombre de un ídolo de lo hinchas albiazules como lo es Mayer Candelo. El exjugador no tardó en dar de qué hablar como asistente técnico y ya le puso un apodo a Gamero con un mensaje para Lucas y David González.

En el segundo semestre del fútbol de Colombia 2026 hay dos equipos que están dando de qué hablar por lo bien que están jugando. David González puso al América de Cali a cabalgar la Liga Colombiana II-2026 y es el líder con 20 puntos, seis victorias, dos empates y una diferencia de gol de +16. Están invictos tras ocho partidos.

Atlético Nacional empezó a entrar en sintonía de la mano del entrenador Lucas González y goleó sin contemplación al Deportivo Cali por 3-0, pudo ser por más goles, para eliminarlo en los octavos de final de la Copa Colombia. En liga, el equipo ‘Verdolaga’ acumula 12 puntos en cinco partidos. Sin embargo, Mayer Candelo les dejó algo bien claro a Lucas y David González con el apodo a Alberto Gamero.

El apodo de Mayer Candelo a Gamero tras su llegada a Millonarios

Alberto Gamero y Mayer Candelo. (Foto: X / @MillosFCoficial)

“Le dije sí al llamado del profe Gamero porque me parece que es el número uno en Colombia, todo lo que lo he seguido y he compartido con él por su inteligencia y sabiduría. Sé que voy a crecer, a aprender y a poder agrandar mi conocimiento. Entonces, para mí es un orgullo haber tenido esa invitación del profe Gamero, que lo agradecí de todo corazón. Además, quiere mucho a su Millos, yo también quiero a Millos“, afirmó Candelo.

El pedido que le hizo Mayer Candelo a los hinchas de Millonarios

Mayer Candelo no solo bautizó a Alberto Gamero como el número uno en Colombia, también le envió un mensaje a los hinchas de Millonarios diciendo que a “nuestro ‘Mar Azul’ solo los quiero invitar a que nos unamos. Hoy todos somos uno, necesitamos ver las olas del mar azul lo más alto posible. Necesitamos llevarlo a los primeros lugares, pero no puedo solo. Soy un integrante más de nuestro ‘Mar Azul’, nuestro Millonarios, necesitamos de todos para poder conseguir los logros que queremos que es llegar a ser campeones“.

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