Sorpresa mundial: Revelan al supuesto ganador del Balón de Oro

Medios europeos han adelantado que supuestamente el Balón de Oro ya tendría a un ganador y ya lo filtraron.

Además de las distintas ligas europeas, la atención del fútbol internacional también está centrada en quién ganará el Balón de Oro. Este martes comenzaron a circular informaciones que apuntan a un supuesto ganador del máximo galardón individual.

Según las versiones difundidas por varios medios europeos, Harry Kane ya habría sido informado de que es el ganador del Balón de Oro y tendría programada su sesión oficial de fotos para esta semana. De confirmarse, el delantero inglés se convertiría en otro ganador inédito del premio tras Rodri, Luka Modric, Karim Benzema y Dembelé.

Kane habría sido nominado tras su gran año a nivel de clubes y selecciones. Con el Bayern Múnich conquistó triplete de títulos nacionales y fue protagonista en Europa, mientras que con Inglaterra también fue goleador y fue bronce en el Mundial 2026.

En caso de confirmarse la filtración, Kane le ganaría el pulso a otros candidatos como Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos de los nombres que también figuraban entre los favoritos. Otros futbolistas, como Rodri y Lionel Messi, también aparecen en el debate sobre el premio.

Sin duda los nominados más activos fueron Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes públicamente declararon ser los merecedores del Balón de Oro en más de una ocasión.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro?

Este próximo lunes 26 de octubre de 2026 se llevará a cabo la 70.ª edición del Balón de Oro sobre el escenario del teatro The London Palladium en Londres, Inglaterra, recinto donde se revelará la identidad del nuevo acreedor al codiciado galardón.

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Harry Kane – Bayern Múnich. Foto: Getty

En resumen