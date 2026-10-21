DIM se llevará jugador de Millonarios para el 2027

Millonarios tendrá una salida para la siguiente temporada y uno de sus jugadores se irá al DIM para la siguiente temporada.

Millonarios ya empieza a delinear su plantilla para la próxima temporada y entre los movimientos está la salida de un jugador al Deportivo Independiente Medellín. El ‘Poderoso’ se quedará con uno de los descartes del club bogotano mientras ya definieron sus refuerzos.

Se trata de Julián Angulo, quien volvería a Independiente Medellín en enero de 2027, una vez finalice su préstamo con Millonarios. De acuerdo con la información compartida por el periodista Alexis Rodríguez, el club bogotano no tendría previsto quedarse con el futbolista de manera definitiva.

Angulo llegó a Millonarios procedente de Llaneros, después de que Independiente Medellín acordara su cesión por un año con una opción de compra. El DIM conserva sus derechos deportivos y tiene contrato vigente con el jugador hasta diciembre de 2027.

La decisión de Millonarios sería no ejecutar la opción de compra, por lo que Angulo tendría que regresar al conjunto antioqueño al comenzar 2027. Oportunidades no le han faltado, con 30 partidos jugados en el año.

El extremo de 24 años no tiene malos registros, con 3 goles y 2 asistencias en poco más de 900 minutos, sin embargo Millonarios usaría ese recurso en otro fichaje para la zona ofensiva. Alberto Gamero ya piensa en fichajes para el 2027 y un extremo es prioridad.

Los jugadores que acaban contrato con Millonarios en el diciembre 2026

En paralelo, el equipo bogotano podría tener varias salidas por finalización de contrato. Los jugadores que acaban su vínculo son David Mackalister Silva, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Leonai Souza, Carlos Darwin Quintero, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Stiven Vega y Santiago Giordana.

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Julian Angulo – Millonarios. Foto: Millonarios.

En resumen