La fortuna que le ofrecería Junior a Pablo Repetto para sacarlo de Santa Fe

Pablo Repetto estaría en planes de Junior para el 2027 junto con otros entrenadores y revelan la fortuna que cobraría.

Pablo Repetto mantiene en duda su futuro para la temporada 2027 y ahora el interés de Junior de Barranquilla habría tomado fuerza hasta con versiones de la oferta económica. El entrenador uruguayo todavía no define dónde continuará su carrera, mientras Independiente Santa Fe busca retenerlo para el próximo año.

Según versiones que circulan en medios, Junior le ofrecería a Repetto un salario mensual de 80.000 dólares, una cifra que lo acercaría a los 960.000 dólares anuales. La propuesta sería similar a la que ganaba Repetto en Atlético Nacional de la misma Liga BetPlay.

La oferta representaría cerca de 20.000 dólares mensuales más de lo que cobraría actualmente en Independiente Santa Fe, cuya propuesta de renovación rondaría los 70.000 dólares al mes. El contrato de Repetto termina el 31 de diciembre de 2026 y, aunque el club cardenal ya inició conversaciones para extender el vínculo, Junior podría complicar las cosas.

Junior se suma así a la lista de interesados en el entrenador uruguayo, en la que también aparecerían Emelec de Ecuador y clubes de México. Repetto cuenta con una trayectoria de títulos en Ecuador, Uruguay y Colombia.

Mientras tanto, Junior continúa evaluando nombres para su banquillo de cara a 2027. Entre los candidatos que han sonado aparecen Arturo Reyes, Leonel Álvarez y Alejandro Restrepo, entre otros, mientras la salida de Sebastián Viera sería prácticamente un hecho.

Pablo Repetto – Santa Fe. Foto: Getty.