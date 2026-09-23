Lo que necesitaría Liga de Quito para clasificar al Mundial de Clubes 2029

Liga de Quito sigue en carrera para clasificar al Mundial de Clubes 2029, pero no está asegurada su participación en el torneo.

Liga de Quito tiene objetivos importantes por delante en la Copa Libertadores, además del prestigio deportivo y los premios económicos que entrega el torneo, el conjunto albo también mira de reojo la posibilidad de clasificarse al Mundial de Clubes 2029.

Liga de Quito se mantiene en una posición favorable dentro del ranking de clubes de la CONMEBOL, pero necesita seguir sumando puntos en el torneo continental. Para asegurar su presencia en el Mundial de Clubes, el equipo ecuatoriano tendría que alcanzar, como mínimo, los octavos de final en las dos próximas ediciones de la Copa Libertadores.

El panorama se volvió más exigente con Estudiantes de La Plata, que recortó distancias en la clasificación y continúa compitiendo en las semifinales actuales. Por eso, Liga deberá disputar obligatoriamente el torneo en 2027 algo que hoy no tiene seguro por su puesto en LigaPro.

Además, existe la posibilidad de que la FIFA amplíe el número de equipos participantes en el próximo Mundial de Clubes. Si esta modificación se concreta, Liga de Quito podría contar con más oportunidades de conseguir un cupo, aunque el sistema definitivo de clasificación y la cantidad de plazas todavía deben confirmarse oficialmente.

Entre las posibles sedes que se han mencionado para el Mundial de Clubes aparecen Brasil, México, Marruecos y Arabia Saudita. La definición de los países anfitriones dependerá de las decisiones que adopte la FIFA para la organización del certamen.

Clasificación al Mundial de Clubes 2029 equipos CONMEBOL

Así va la tabla de clasificación al Mundial de Clubes por parte de los equipos sudamericanos:

Foto: Primicias.