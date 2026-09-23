Fue clave para eliminar a Colombia del Mundial 2026 y ahora lo investigan por falsificación

De verdugo al banquillo de los acusados. Descubre quién es la figura Mundial que investigan por falsificación tras dejar fuera a Colombia.

¿Del cielo al infierno en tan solo unos meses? Una figura Mundial que fue clave para eliminar a la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ahora está siendo investigado por la Fiscalía de su país por falsificación.

¡A los detalles! Colombia perdió con Suiza 4-3 en penales en los octavos de final luego del tiempo reglamentario y la prórroga que tuvo al protagonista de esta historia como la figura. El portal experto ‘Sofa Score’ le dio 8 puntos de calificación. Llegó la primera convocatoria tras un Mundial al que llegaron a cuartos de final y se conoció un escándalo fuera de las canchas.

“En aquel momento, la cuestión de la vacunación contra el COVID-19 me provocaba una gran preocupación y despertaba en mí serias dudas. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y estaba preso de la angustia y la duda. Fue en ese estado emocional alterado que me hice con un certificado de vacunación (…) Fue un error. Lo siento. Asumo la responsabilidad de mi decisión y cooperaré plenamente con las autoridades competentes”, publicó Granit Xhaka en Instagram

Fue clave para eliminar a Colombia y ahora lo investiga la Fiscalía

Granit Xhaka y James Rodríguez. (Foto: Getty)

Luego de confesar que falsificó el carnet de vacunación contra el coronavirus, Xhaka recibió la mala noticia que la fiscalía de Lucerna lo está investigando y, en el caso de encontrarlo culpable, podría recibir una pena de hasta cinco años de prisión.

La primera decisión que tomó Suiza con Xhaka tras ser investigado por falsificación

Llegaron a un acuerdo por el bien de ambas partes. Peter Knäbel, presidente de la Asociación Suiza de Fútbol, reveló que “hemos llegado juntos a la conclusión de que, en interés del equipo, era mejor disputar esta concentración sin él“. Esto quiere decir que Granit Xhaka no estará disponible para los cuatro primeros partidos de la Liga de Naciones.

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