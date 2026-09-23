Santos piensa en el 2027 y va por dos jugadores de la Selección de Ecuador ¿los pidió Neymar?

El Santos de Brasil piensa en un proyecto nuevo para el 2027 y entre los jugadores que quieren para acompañar a Neymar están dos ecuatorianos.

Santos ya piensa en la conformación de su plantilla para 2027. El equipo de Neymar y Gabigol busca mantener a sus principales figuras y también tendría en la mira a dos futbolistas de la Selección de Ecuador, con la intención de reforzar su proyecto deportivo para la próxima temporada.

Los nombres que aparecen en el radar del conjunto brasileño son Gonzalo Plata y Keny Arroyo. Plata pertenece al Flamengo, mientras que Arroyo juega en Cruzeiro. Ambos son jugadores ofensivos con protagonismo en el fútbol brasileño y alternativas importantes para la Tricolor.

De acuerdo con las cifras que se manejan, Gonzalo Plata tendría un valor cercano a los 12 millones de dólares, mientras que Santos estaría dispuesto a analizar una oferta de aproximadamente 10 millones por el 50 % de los derechos de Keny Arroyo.

Durante la temporada 2026, Plata y Arroyo han tenido participación constante con Flamengo y Cruzeiro, respectivamente. El extremo de 25 años es titular desde antes de su fallido fichaje a Europa y otra vez retomó mientras que Arroyo continúa ganando protagonismo en el fútbol brasileño.

El Flamengo estaría dispuesto a escuchar ofertas por Gonzalo Plata, pero Cruzeiro no tendría intención de desprenderse fácilmente de Keny Arroyo. Ambos futbolistas, además, fueron considerados por Marcelo Gallardo para su primera convocatoria de la Selección de Ecuador, lo que demuestra su importancia dentro del nuevo proceso de la Tricolor.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Keny Arroyo – Cruzeiro. Foto: Getty.

En resumen